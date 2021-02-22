Раніше Арум заявив, що хотів би побачити трилогію Ломаченко - Лопес

Джерело - Fightnews.

ESPN буде радий, якщо відбудеться реванш між Теофімо Лопесом та Василем Ломаченком.

Про це заявив голова Top Rank Боб Арум.

"Не скажу, що ESPN обов'язково хоче провести реванш Ломаченко - Лопес. ESPN хоче, щоб ми влаштовували найкращі серед можливих боїв. У співпраці з ESPN є один відмінний момент: вони не говорять нам, який бій потрібно організувати", - заявив промоутер.

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"Вони розраховують, що ми самі влаштуємо найкращі з можливих протистоянь. На ESPN однозначно будуть раді реваншу Лопеса з Ломаченко, але вони ніколи не говорили нам: "Гей, ви повинні це влаштувати" або щось в цьому роді", - сказав Арум

Нагадаємо, визначився наступний суперник Ломаченка.