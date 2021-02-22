Володар титулу WBO Теренс Кроуфорд має намір битися проти колишнього чемпіона світу у восьми вагових категоріях Менні Пакьяо.

Про це заявив голова Top Rank Боб Арум.

"Кенні Портер прийшов до нас в офіс пару тижнів тому, щоб поговорити про бій Кроуфорд - Портер. Потім у нас нізвідки виникла ідея величезної плати за право проведення бою, що зробило можливим поєдинок Кроуфорд - Пакьяо. Кроуфорд волів би битися з Пакьяо, ніж з ким-небудь іншим", - заявив функціонер.

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"Ми подивимося, що станеться, і на цьому тижні дізнаємося, чи може відбудуться бій Кроуфорд - Пакьяо. Якщо цього не відбудеться, і з урахуванням того, що Спенс явно не хоче бою з Кроуфордом, думаю, поєдинок Теренса з Портером буде грандіозним", - сказав Арум