Менеджер Джойса допускає призначення промоутерських торгів щодо бою з Усиком

Переговори щодо бою Джо Джойса з українцем Олександром Усиком (18-0, 13 КО) йдуть добре.

Про це заявив менеджер британського суперваговика Сем Джонс.

"Ми ведемо переговори про те, щоб влаштувати бій з Усиком. З минулого разу у нас немає нової інформації, але переговори просуваються добре. Ми сподіваємося, що влаштуємо цей бій.

Подивимося, як все складеться. Чи піде бій на промоутерські торги? Можливо", - сказав Джонс.