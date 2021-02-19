 Руїс назвав пріоритетного суперника для наступного бою | Бокс | Champion.com.ua
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Руїс назвав пріоритетного суперника для наступного бою

Сьогодні 21:40 221 0
Мексиканець хоче поповнити колекцію своїх трофеїв
Руїс назвав пріоритетного суперника для наступного бою
#Руїс, #Ф'юрі

Джерело - The Fighter's Voice.

Колишній чемпіон IBF, IBO, WBA і WBO в суперважкій вазі Енді Руїс бажає провести бій з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив сам Руїс.

"Я зацікавлений в поєдинку з Тайсоном Ф'юрі, оскільки у нього є єдиний пояс, якого не вистачає на моїй стіні. Це пріоритетний поєдинок для мене, я дійсно хочу зустрітися з Ф'юрі.

Але Тайсон - не єдиний, з ким я маю намір боксувати. Якщо чесно, я готовий битися з кожним, проти кого мене хочуть побачити фанати", - заявив Руїс.

Мексиканець не виходив в ринг з грудня 2019 року, коли поступився свої пояси в реванші Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, Гірн хоче побачити повернення Вайлдера та Руїса.

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