Руїс назвав пріоритетного суперника для наступного бою

Джерело - The Fighter's Voice.
Колишній чемпіон IBF, IBO, WBA і WBO в суперважкій вазі Енді Руїс бажає провести бій з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі.
Про це заявив сам Руїс.
"Я зацікавлений в поєдинку з Тайсоном Ф'юрі, оскільки у нього є єдиний пояс, якого не вистачає на моїй стіні. Це пріоритетний поєдинок для мене, я дійсно хочу зустрітися з Ф'юрі.
Але Тайсон - не єдиний, з ким я маю намір боксувати. Якщо чесно, я готовий битися з кожним, проти кого мене хочуть побачити фанати", - заявив Руїс.
Мексиканець не виходив в ринг з грудня 2019 року, коли поступився свої пояси в реванші Ентоні Джошуа.
Нагадаємо, Гірн хоче побачити повернення Вайлдера та Руїса.