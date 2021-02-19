Руїс назвав пріоритетного суперника для наступного бою

Колишній чемпіон IBF, IBO, WBA і WBO в суперважкій вазі Енді Руїс бажає провести бій з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив сам Руїс.

"Я зацікавлений в поєдинку з Тайсоном Ф'юрі, оскільки у нього є єдиний пояс, якого не вистачає на моїй стіні. Це пріоритетний поєдинок для мене, я дійсно хочу зустрітися з Ф'юрі.

Але Тайсон - не єдиний, з ким я маю намір боксувати. Якщо чесно, я готовий битися з кожним, проти кого мене хочуть побачити фанати", - заявив Руїс.