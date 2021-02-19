Джойс: Усик не боїться битися на чужій території

Британський боксер Джо Джойс може провести поєдинок проти Олександра Усика в рамках тимчасового титулу WBO відбудеться в Англії.

Про це заявив сам Джойс.

"Усик зараз перший номер WBO, а я - другий. Так що не дивно, якщо ми проведемо бій між собою, поки Ф'юрі і Джошуа планують два своїх поєдинки.

Усик не боїться битися на чужій території. І його люблять в Англії. Пам'ятаю, коли ми з ним билися в напівпрофі, то бій був в Лондоні, але таке відчуття, що в Україні. Було відчуття, що всі українці Лондона прийшли підтримати тоді Усика.

Якщо будуть дозволені фани на трибунах, то, впевнений, англійці і українці організовують відмінну підтримку", - сказав Джойс.