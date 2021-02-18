Олімпійський ліцензійний турнір з боксу був скасований

Причиною такого рішення став коронавірус

Всесвітній ліцензійний турнір з боксу на Олімпіаду в Токіо-2020 був скасований робочою групою Міжнародного олімпійського комітету.

Про це повідомляє сайт Федерації боксу України.

Таке рішення було прийнято в зв'язку з важкою ситуацією через коронавірус. Що стосується ліцензій на ОІ-2020 року, то вони будуть розіграні на континентальних турнірах.

Так, Європейський відбір відбудеться в червні 2021 року, хоча спочатку його планували проводити у квітні. Точні дата і місце проведення змагання будуть відомі пізніше. Кваліфікаційний турнір в Америці відбудеться з 10 по 16 травня в Буенос-Айресі (Аргентина).

Фінальний ліцензійний турнір в Парижі, який планувався на червень 2021 року, проводиться не буде, а 53 ліцензії, які повинні були розіграти на цьому турнірі, будуть розподілені між боксерами з найвищим світовим рейтингом, виходячи з територіальних квот.

Відзначимо, що на іграх в Токіо зможуть взяти участь 286 боксерів (186 чоловіків і 100 жінок), які розіграють 13 комплектів медалей.

Нагадаємо, в збірної України на цей час єдиним власником ліцензії є Микола Буценко.

Раніше, Ломаченко та Лопес отримали пропозицію влаштувати бій-реванш.