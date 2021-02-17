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Гарсія порадив Лопесу провести бій-реванш з Ломаченком

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Лопес в бою з Ломаченко не переконав в тому, що реванш не потрібен
Гарсія порадив Лопесу провести бій-реванш з Ломаченком
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - FightHype.com.

Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) заслуговує реваншу з Теофімо Лопесом (16-0, 12 КО), на який не погоджується американець.

Про це заявив тимчасовий чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC Раян Гарсія.

"Лопес говорить, що Ломаченко не заслуговує реваншу, але, вибач, чувак, ти не надрав йому дупу. Ти не побив його таким чином, щоб було зрозуміло, чому ти не даєш йому реванш.

Якщо ти справжній чоловік, то будь ним. Ти його не зламав. Ти все зробив правильно, але в якійсь мірі Ломаченко заслуговує реваншу. Якщо Лопес не хоче давати Ломе реванш, я подер з ним. Але я збираюся його нокаутувати. І я зроблю це чисто. Я не збираюся грати в ігри. Я кожен раз хочу відправити суперника в нокаут. Якщо мені буде забезпечено такий шанс, я це зроблю. Я скористаюся можливістю завдавати удару, коли б вона не з'явилася. Я знайду спосіб його донести", - сказав Гарсія.

Раніше, Бредлі назвав бажаного суперника для Ломаченка.

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