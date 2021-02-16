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Арум: Кількість проблем щодо бою Джошуа - Ф'юрі скорочується

Вчора 23:10 485 0
Промоутер прокоментував переговори щодо укладення угоди між боксерами
Арум: Кількість проблем щодо бою Джошуа - Ф'юрі скорочується
#Арум, #Гірн, #Джошуа

Джерело - talkSPORT.

Переговори між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) та володарем титулів WBO, WBA і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) йдуть добре.

Про це заявив промоутер Боб Арум. 

"Едді (Гірн - промоутер Джошуа - ред.) Дуже важко заткнути. Я сказав йому: Давайте перейдемо до справи, давайте зробимо це, а потім разом оголосимо. Едді як бурхлива річка - не може тримати язик за зубами.

Все, що я можу сказати про те, що відбувається - є сторона Matchroom, і наша - це Queensberry (Френка Воррена) і Роберт Девіс (повірений Ф'юрі).

Переговори йдуть добре, вони проходять, як і перед будь-яким великим боєм.

Ми вносимо зміни, вони дещо приймають і відправляють нам. Можу сказати, що кількість проблем поступово скорочується. У таких ситуаціях саме до цього все і прагнуть - до зменшення проблем. А зараз їх менше жмені, тому я налаштований оптимістично", - зазначив Арум.

Нагадаємо, Гірн хоче побачити повернення Вайлдера та Руїса.

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