Белью назвав Усика найкращим боксером своєї епохи

Українець Олександр Усик є найсильнішим боксером, з яким довелося зустрічатися колишньому чемпіону світу у важкій вазі Тоні Белью.

Про це заявив сам Беллью.

"Я погодився на бій з Усиком тільки тому, що прагнув стати великим, намагався перемогти видатного крузера всіх часів. Але в підсумку я зазнав невдачі. Можу сказати, що добре підготувався і відчував себе фантастично. Але в той вечір мене просто переміг більш сильний суперник.

Усик - найсильніший суперник, з яким я зустрічався на боксерському рингу. Він найкращий боксер моєї епохи. Потрібно прийняти, що тобі не завжди дістається вся слава. Я не подолав останню перешкоду, але в цьому немає нічого ганебного", - сказав Белью.