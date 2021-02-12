 Джошуа та Ф’юрі майже узгодили свій бій | Бокс | Champion.com.ua
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Залишились деталі: Джошуа та Ф’юрі майже узгодили свій бій

Сьогодні 17:16 655 0
Едді Гірн прокоментував бій Джошуа - Ф’юрі
Залишились деталі: Джошуа та Ф’юрі майже узгодили свій бій
#Джошуа, #Ф’юрі, #Гірн

Джерело - sport.ua.

Чемпіон за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 KO) узгоджують останні деталі бою.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Ми активно обговорюємо контракт зі стороною Ф'юрі. Залишилися буквально деталі, ми у відмінній ситуації. Джошуа вчора був в офісі, разом з нами вирішував останні питання.

Ми на шляху до того, щоб підписати контракт на цей найбільший бій сучасності", - сказав Гірн

Нагадаємо, Усик отримає 5 мільйонів доларів за бій з Джойсом.

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