Чемпіон за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 KO) узгоджують останні деталі бою.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Ми активно обговорюємо контракт зі стороною Ф'юрі. Залишилися буквально деталі, ми у відмінній ситуації. Джошуа вчора був в офісі, разом з нами вирішував останні питання.

Ми на шляху до того, щоб підписати контракт на цей найбільший бій сучасності", - сказав Гірн