Титульний бій у напівважкій вазі скасований через коронавірус у росіянина

Власов і Сміт-молодший не вийдуть в ринг 13 лютого

Російський боксер Максим Власов заразився коронавірусом напередодні поєдинку за вакантний титул WBO в напівважкій вазі проти Джо Сміта-молодшого.

Про це повідомляє пресслужба Top Rank.

Спортсмени повинні були зустрітися 13 лютого в Лас-Вегасі.

Бій буде перенесений на більш пізній термін.

Таким чином, головним боєм вечора боксу на ESPN стане зустріч ексчемпіона в легкій вазі Річарда Коммі проти Джексона Марінеса.

Раніше керівник Top Rank розповів, хто може стати наступним суперником Ломаченка.