Титульний бій у напівважкій вазі скасований через коронавірус у росіянина

Джерело - Sport.ua.
Російський боксер Максим Власов заразився коронавірусом напередодні поєдинку за вакантний титул WBO в напівважкій вазі проти Джо Сміта-молодшого.
Про це повідомляє пресслужба Top Rank.
Спортсмени повинні були зустрітися 13 лютого в Лас-Вегасі.
Бій буде перенесений на більш пізній термін.
Таким чином, головним боєм вечора боксу на ESPN стане зустріч ексчемпіона в легкій вазі Річарда Коммі проти Джексона Марінеса.
Раніше керівник Top Rank розповів, хто може стати наступним суперником Ломаченка.