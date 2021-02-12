Чемпіону в суперважкій вазі за версією WBC Олександру Повєткіну залишилося провести ще максимум три поєдинки, після чого варто завершити кар'єру.

Про це заявив промоутер боксера Андрій Рябінський.

"Буде більше хайпа, більше інтересу. І потім, ми ж з вами дорослі люди, розуміємо, що Саша - віковий спортсмен. Я хочу, щоб він грошей заробив, а цей реванш - добре оплачувана штука. У нього цей бій залишився, потім ще один-два, а далі вже треба йти. Я хочу, щоб він пішов з грошима, щоб у нього все було добре.

Він заробить більше. Більш того, всі промоутерські [гроші] ніхто брати не буде, ми хочемо, щоб всі гроші пішли йому. Повторюся, один-два, може, три бою - і все, треба закінчувати. Вік", - сказав Рябінський.