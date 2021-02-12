Кличко нагороджений за те, що активно пропагував бокс в Україні

Легендарний український боксер, вічний чемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко став лауреатом почесної нагороди Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Про це повідомляє Klitschko-brothers.com.

Видатний боксер отримав Премію миру, яка вручається відомим особистостям, популяризує і розвиває бокс.

Повідомляється, що Віталій Кличко отримав нагороду 2020 роки за те, що активно пропагував бокс в Україні.

Раніше, Кличка не введуть до Залу боксерської слави через пандемію коронавірусу.