Джерело - klitschko-brothers.com.
Легендарний український боксер, вічний чемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко став лауреатом почесної нагороди Всесвітньої боксерської ради (WBC).
Про це повідомляє Klitschko-brothers.com.
Видатний боксер отримав Премію миру, яка вручається відомим особистостям, популяризує і розвиває бокс.
Повідомляється, що Віталій Кличко отримав нагороду 2020 роки за те, що активно пропагував бокс в Україні.
Раніше, Кличка не введуть до Залу боксерської слави через пандемію коронавірусу.