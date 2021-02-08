Моралес: Пакьяо може вирубити Гарсію за два раунди

Менні Пакьяо (62-7-2, 39 КО) зможе здолати Раяна Гарсію (21-0, 18 КО) за два раунди.

Таку думку висловив ексчемпіон світу в чотирьох категоріях Ерік Моралес.

"Пакьяо - Гарсія - дуже однобокий бій. Незважаючи на те, що Менні старий, він може укласти Раяна в ліжко за два раунди. Я думаю, що Гарсія користується тим, що він - популярний боєць. Така реальність, він уже чемпіон, але йому потрібно зіткнутися з найкращими, щоб підтвердити своє звання", - сказав Моралес