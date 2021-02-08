Лопес: Ломаченко, Гарсія, Хейні та Девіс не заслужили свій шанс

Українському боксеру Василю Ломаченко доведеться заслужити шанс на поєдинок з абсолютним чемпіоном світу Теофімо Лопесом.

Про це американець розповів порталу Boxing News 24.

"Я був би радий зробити бої проти Хейні, Ломаченка, Раяна Гарсії і Джервонти Девіса. Але ви не заслужили цього шансу. Вам лише треба буде це зробити. Мені дуже шкода, панове, якщо ви не розумієте чому. Так це працює", - заявив боксер.