Став відомий можливий наступний суперник Берінчика

Боксер розраховує на санкціонування з боку WBO майбутнього поєдинку в статусі відбіркового

Володар пояса WBO International в легкій вазі Денис Берінчик у наступному поєдинку може провести проти бійця з Гани Еммануеля Тагое.

Про це заявив сам український боксер.

"Ведуться переговори. Я так розумію, що Олександр Красюк веде переговори з менеджером боксера Тагое. Він четвертий номер рейтингу. Повинні санкціонувати поєдинок, щоб наш бій був за статус обов'язкового претендента. Це сходинка перед чемпіонським поясом. Чемпіон - Теофімо Лопес. В WBO йому на відновлення дали 180 днів. Він буде приймати рішення залишатися в вазі, щось об'єднувати, йти чи приймати мій виклик і відстоювати свої пояси", - зазначив Берінчик.

Нагадаємо, що Берінчик в оновленому рейтингу WBO виявився відразу за Ломаченком.