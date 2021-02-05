Редкач: Я не кусав Гарсію, але мене дискваліфікували та оштрафували

Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) у скандальному епізоді в бою проти Денні Гарсії не кусав суперника.

Про це заявив сам боксер.

"Укусу самого не було. На наступному тижні після бою Гарсія коментував бої на шоу DAZN і він там про це сказав, що це жарт. Але мене все одно оштрафували на 10 тисяч доларів за цей жарт. Самого укусу не було. Якби я вкусив, то він би кричав на всю арену.

Мене дискваліфікували і оштрафували. Варто зазначити, що ця дискваліфікація тільки в Нью-Йорку, а я там б'юся лише раз на три роки. Так що ця дискваліфікація ніяк не впливає на мою кар'єру.

Знову ж таки - я його не кусав. Коли ми зійшлися в клінчі, я просто поправив капу, і він там почав заперечувати щось. Укусу самого не було. Навіть синяка не було. Але після бою всі говорили, як я його вкусив. Ніхто не обговорював, як він красиво мене виграв. Всі говорили про моє укусу. Тому це пішло більше на руку мені, ніж йому", - розповів Редкач.