Катмен Кличків: У Віталія було значно більше агресії, ніж у Володимира

Катмен Джейкоб Дюран порівняв агресивність Володимира і Віталія Кличків під час боїв.

Про це розповів сам катмен.

"Не можу сказати, що Віталій був більш талановитий, ніж Володимир, але яйця у нього точно були більші.

У Віталія було значно більше агресії, він більше нагадував пітбуля. Подобалося те, як він наносив удари по корпусу, він робив це по-особливому. Він був звіром.

Що стосується Володимира, то за час багаторічної роботи з Емануелем Стюардом він став більш досконалим бійцем. В цьому була різниця між ними. Але Віталій був звіром.

Одного разу він сказав мені: "Стіч, якби ти був моїм катменом під час бою проти Льюїса, то я б переміг". Такий комплімент дуже багато значить для мене", - розповів Дюран.