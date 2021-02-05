 Катмен Кличків: У Віталія було значно більше агресії, ніж у Володимира | Бокс | Champion.com.ua
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Катмен Кличків: У Віталія було значно більше агресії, ніж у Володимира

Сьогодні 15:41 224 0
Джейкоб Дюран порівняв братів Кличко
Катмен Кличків: У Віталія було значно більше агресії, ніж у Володимира
#Кличко

Джерело - tribuna.com.

Катмен Джейкоб Дюран порівняв агресивність Володимира і Віталія Кличків під час боїв.

Про це розповів сам катмен.

"Не можу сказати, що Віталій був більш талановитий, ніж Володимир, але яйця у нього точно були більші.

У Віталія було значно більше агресії, він більше нагадував пітбуля. Подобалося те, як він наносив удари по корпусу, він робив це по-особливому. Він був звіром.

Що стосується Володимира, то за час багаторічної роботи з Емануелем Стюардом він став більш досконалим бійцем. В цьому була різниця між ними. Але Віталій був звіром.

Одного разу він сказав мені: "Стіч, якби ти був моїм катменом під час бою проти Льюїса, то я б переміг". Такий комплімент дуже багато значить для мене", - розповів Дюран.

Раніше, Усик розповів про взаємини з братами Кличками.

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