Лопес назвав двох пріоритетних суперників в легкій вазі

Теофімо націлився на поєдинки з двома іншими чемпіонами

Джерело - The Mayweather Channel.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес хоче провести бій з регулярним чемпіоном WBA в легкій вазі Джервонтою Девісом та володарем поясу WBC Девіном Хейні.

Про це заявив сам боксер.

"Я - самий стилістично розвинений боксер сучасності. Ось і все. Єдина людина, яка може мене побити, - це я сам. Кого я хочу побити найбільше? На першому місці Джервонта Девіс. Він мій головний суперник. Я хочу перемогти його, а потім зустрітися з Девіном Хейні", - сказав Лопес.

Нагадаємо, що в ніч з 17 на 18 жовтня Теофімо Лопес виграв у Ломаченко бій рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном в легкій вазі.

Раніше, Редкач назвав причину конфлікту з Ломаченком.