Усик: Хижняк може вийти на мій рівень та рівень Ломаченка

Український боксер Олександр Хижняк вражає весь світ своєю витривалістю.

Про це розповів суперважковаговик Олександр Усик.

"Хто з українських боксерів в найближчі 5-6 років може вийти на рівень Усика і Ломаченка? У нас є Олександр Хижняк - моторний хлопець, який виграв дуже багато медалей в аматорському боксі.

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Він вражає весь світ своєю витривалістю. Ніхто не знає, як з ним боксувати. Він просто виходить і всіх забиває", - сказав Усик.