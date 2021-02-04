Усик: Хижняк може вийти на мій рівень та рівень Ломаченка

Джерело - Чемпіон.
Український боксер Олександр Хижняк вражає весь світ своєю витривалістю.
Про це розповів суперважковаговик Олександр Усик.
"Хто з українських боксерів в найближчі 5-6 років може вийти на рівень Усика і Ломаченка? У нас є Олександр Хижняк - моторний хлопець, який виграв дуже багато медалей в аматорському боксі.
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Він вражає весь світ своєю витривалістю. Ніхто не знає, як з ним боксувати. Він просто виходить і всіх забиває", - сказав Усик.
Олександр Хижняк до 25 років став чемпіоном світу і Європи, а також виграв Європейські ігри. Очікується, що боксер з Полтави перейде на профі-ринг після Олімпіади в Токіо.