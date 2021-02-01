Батько Лопеса назвав найскладнішого суперника для Ломаченка у легкій вазі

Найскладнішим суперником для Василя Ломаченка в легкому дивізіоні стане Джервонта Девіс.

Про це заявив Теофімо Лопес-старший, батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса.

"Мені б хотілося побачити поєдинок Ломаченко з будь-яким з хлопців, які хваляться тим, що чогось досягли в легкій вазі. Назвіть мені одного бійця, який чогось досяг в легкому дивізіоні. Таких немає. Єдиний - мій син.

Ніхто з них не виходив на ринг проти чемпіона. Ні в одному зі своїх боїв вони не були андердогом. З ким вони билися? Їм потрібно зробити крок вперед і вийти на ринг проти мого сина.

Хто дасть Ломаченко найкращий бій - Девіс, Гарсія або Хейні? Можливо, Джервонта, адже у нього є міць, динаміт, який він може використовувати. Але важко сказати, чи зможе він зловити Ломаченко. Я не думаю, що Лома буде стояти біля канатів, як Лео Санта Крус", - сказав Лопес-старший.