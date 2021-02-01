Лопес розкритикував боксерські бої за участю блогерів

Джерело - Чемпіон.
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес виступив проти організації боксерських поєдинків за участю популярних блогерів.
Про це заявив сам боксер.
"Зупиніть цей YouTube-бокс. Досить принижувати наш вид спорту, заради якого ми так багато працюємо. У цьому немає нічого класного", - зазначив Лопес.
Stop this YouTuber Boxing. Stop diminishing the sport that we’ve worked so hard for! Shit not sweet.— Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) February 1, 2021
По всій видимості, Теофімо натякнув на сутичку між непереможеним американським боксером Флойдом Мейвезером і відомим YouTube-блогером Логаном Полом, яку скасували через пандемію коронавірусу.
Нагадаємо, що 43-річний Мейвезер останній раз боксував в грудні 2018 року проти зірки кікбоксингу Теншіна Насукави. Зірка Youtube Пол свій єдиний професійний поєдинок провів проти іншої YouTube-знаменитості KSI, програвши йому в листопаді 2019 року.