Лопес розкритикував боксерські бої за участю блогерів

Американець відзначив, що такі поєдинки принижують професійний бокс

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес виступив проти організації боксерських поєдинків за участю популярних блогерів.

Про це заявив сам боксер.

"Зупиніть цей YouTube-бокс. Досить принижувати наш вид спорту, заради якого ми так багато працюємо. У цьому немає нічого класного", - зазначив Лопес.

Stop this YouTuber Boxing. Stop diminishing the sport that we’ve worked so hard for! Shit not sweet. — Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) February 1, 2021

По всій видимості, Теофімо натякнув на сутичку між непереможеним американським боксером Флойдом Мейвезером і відомим YouTube-блогером Логаном Полом, яку скасували через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, що 43-річний Мейвезер останній раз боксував в грудні 2018 року проти зірки кікбоксингу Теншіна Насукави. Зірка Youtube Пол свій єдиний професійний поєдинок провів проти іншої YouTube-знаменитості KSI, програвши йому в листопаді 2019 року.

Раніше Арум назвав дату повернення Ломаченка.