Менеджер Джойса: Джо влаштує Усику пекло і поб'є його

Суперваговик Джо Джойс зможе перемогти українця Олександра Усика.

Про це заявив менеджер британського боксера Сем Джонс.

"Я думаю, фани в передчутті реваншу Усика і Джойса. В WSB між ними був хороший бій. Мені постійно тег відео, де Джойс нахапався джебів в тому бою. Але Джойс був дуже сирий тоді, дуже недосвідчений. Я думаю, це була хороша основа для майбутнього професіонала - 12-унциевих рукавички, п'ять раундів. це добре, але тут буде 12 раундів з 10-унцієвими рукавичками - це інший бій. І ви також побачите іншого Джойса проти Усика. Я дуже впевнений, що Джо поб'є його.

Усик - фантастичний боксер, абсолютний чемпіон світу... Я думаю, він один з кращих крузер в історії. Може бути кращий, може бути другою після Евандера Холіфілда. Як супертяж він бився з Чеззом Візерспуном, але не виглядав так добре, не поставив світ на вуха. У нього був важкий бій проти Дерека Чісори.

Джо боєць краще, ніж Чісора - він сильніший, у нього краще ноги. Джойс влаштує Усіку пекло. Чи буде це в межах дистанції або цей бій пройде 12 раундів - Джо задасть йому пекло за 12 раундів. Джойс буде атакувати Усика з першого раунду. У Джо краще мотор, він точно кращий панчер, він точно сильніше.

О'кей, у Усика ноги, він швидше, він, ймовірно, трохи точніше. Це дуже-дуже складний бій для обох. Стилістично дуже складний бій для обох. Але я дуже впевнений, що Джойс поб'є Усика. Усик переможемо, і Джойс поб'є його. Усик - геній в крузервейті, але я не так впевнений щодо суперважкої ваги", - зазначив Джонс.