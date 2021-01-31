 Лопес: Ломаченко недооцінював суперників, тому йому надерли дупу | Бокс | Champion.com.ua
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Лопес: Ломаченко недооцінював суперників, тому йому надерли дупу

Сьогодні 09:40 282 0
Американець заявив, що не буде недооцынювати своїх суперників
Лопес: Ломаченко недооцінював суперників, тому йому надерли дупу
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - fightnews.info.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) поважає усіх суперників, які виходять у ринг.

  Актуально: Ломаченко продемонстрував свої вміння

Про це він розповів ютуб-каналу Майка Тайсона.

"У професіоналах моя впевненість в собі міцнішала, і тепер досягла такого рівня, що межею для неї є тільки небо. При цьому я поважаю всіх бійців, які виходять у ринг. Я ніколи не буду їх недооцінювати. Ось що зробив Ломаченко - він недооцінював суперників і тому йому надерли дупу", - сказав Лопес.

Раніше Арум назвав дату повернення Ломаченка.

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