Лопес: Ломаченко недооцінював суперників, тому йому надерли дупу

Джерело - fightnews.info.
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) поважає усіх суперників, які виходять у ринг.
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Про це він розповів ютуб-каналу Майка Тайсона.
"У професіоналах моя впевненість в собі міцнішала, і тепер досягла такого рівня, що межею для неї є тільки небо. При цьому я поважаю всіх бійців, які виходять у ринг. Я ніколи не буду їх недооцінювати. Ось що зробив Ломаченко - він недооцінював суперників і тому йому надерли дупу", - сказав Лопес.