Українець Василь Ломаченко у бою з Теофімо Лопесом не має право себе вважати переможцем.

Про це заявив британський промоутер Альберт Сієста.

"Чи може Ломаченко перемогти Лопеса, будучи абсолютно здоровим? Може, але останні два бої Васі мені не сподобалися. Я думаю, кар'єра Ломаченка пішла на спад і він повинен вистрибнути зі своєї шкіри. Він повинен повернутися, опуститися на землю і згадати, що в кінці кінців ще й боксувати треба. За нього ніхто цей бій на рингу не виграє, працювати треба буде.

Може бути, його організм здає, але я думаю, що якісь ресурси для бою, який йому неймовірно потрібен, він знайде. Треба ва-банк йти, ризикувати. Де він був до шостого раунду? Де взагалі були удари? Що це було? На яких підставах він думає, що виграв цей бій? За те, що він гарний український хлопчик?", - зазначив Сієста.