Постол: Вайт у бою з Повєткіним вибере іншу тактику, ніж була раніше

Ділліан Вайт (27-2, 18 КО) у бою проти Олександра Повєткіна (36-2-1, 25 КО) буде обережно боксувати.

Про це заявив український напівсередньоваговик Віктор Постол (31-3, 12 КО).

"Я не сумніваюся в тому, що Вайт буде обережно боксувати, грамотніше. Просто буде обігравати Повєткіна.

У першому бою Вайт просто розслабився. Відправив його у 2 нокдауни і розслабився. Звичайно, у нього не та швидкість, але у нього жорсткий і нокаутуючий удар. Вайт вже буде зібраний, адже розуміє, що тоді він програв нокаутом і зараз вибере іншу тактику", - зазначив Постол.