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Український боксер відмовився від свого титулу

Сьогодні 14:40 546 0
Чухаджян не зміг провести захист здобутого титулу
Український боксер відмовився від свого титулу
#Чухаджян

Джерело - XSPORT.

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян відмовився від пояса WBA International.

Про це заявив сам боксер.

"Пояс ми залишили. Спочатку ми хотіли його захищати, але гепатит, потім коронавірус, плюс розійшлися зі Sparta Boxing Promotions, і на той момент не було кому організувати цей поєдинок. Тому прийняли рішення його залишити", - зазначив Чухаджян.

Нагадаємо, 1 лютого 2020 року в Росії українець переміг росіянина Сергія Воробйова роздільним рішенням суддів і завоював вакантний титул WBA International.

Раніше, Постол заявив, що готовий провести бій з Лопесом.

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