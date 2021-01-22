 Гірн: Якщо Вайт хоче провести бій за титул, то він повинен перемогти Повєткіна | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів
Вчора 18:24 2625
Антгольц-2021. Чоловіча Індивідуальна гонка 20 км: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 13:14 982
Відео дня. Роман Яремчук забив 10-й гол за Гент в чемпіонаті Бельгії
Сьогодні 08:08 1321
Миколенко у січні може перейти до Інтера
Сьогодні 07:20 1292
Джойс: Вірю в свою перемогу над Усиком
Сьогодні 06:25 1107
Гол Яремчука не приніс перемогу Генту у 25 турі Ліги Жупіле
Вчора 23:57 765
Зоря запропонувала 300 тисяч євро за Шахаба
Вчора 22:39 614
УПЛ не ввійшла до ТОП-20 найкращих ліг року
Вчора 21:09 731
Джима: Мені вдалося дотерпіти і я стала другою
Вчора 19:09 1858
Шахтар врятувався від поразки у контрольному матчі
Вчора 17:53 1199
Блоги
Відео дня. Роман Яремчук забив 10-й гол за Гент в чемпіонаті Бельгії
Відео дня. Роман Яремчук забив 10-й гол за Гент в чемпіонаті Бельгії Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:08 1316
Народна депутатка з'явилася на публіці у вишуканому образі
Народна депутатка з'явилася на публіці у вишуканому образі Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:07 1182
Як Джима здобувала першу медаль в сезоні. Відеоогляд гонки
Як Джима здобувала першу медаль в сезоні. Відеоогляд гонки Valeriy Ruchka
Вчора 18:42 3085
Стаховський вшанував пам'ять "кіборгів", які захищали донецький аеропорт
Стаховський вшанував пам'ять "кіборгів", які захищали донецький аеропорт Valeriy Ruchka
Вчора 13:51 2181
Сьомий день карантину. Костюк продовжує підготовку до Australian Open
Сьомий день карантину. Костюк продовжує підготовку до Australian Open Valeriy Ruchka
Вчора 13:47 506
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:33 ММА Стало відомо, скільки Мак-Грегор та Пор'є зароблять за бій 42
13:15 Футбол Скандальний український нападник перейшов до Металу 140
13:14 Пряма трансляція Антгольц-2021. Чоловіча Індивідуальна гонка 20 км: онлайн-трансляція. LIVE 982
12:57 Баскетбол Лень веде переговори з Вашингтоном 231
12:41 Футбол Тулуза перебила пропозицію Динамо щодо Ірандуста 319
12:33 Беттінг Прогнози на Першу лігу України: хто може вийти в УПЛ? 240
12:25 Теніс Снігур програла у півфіналі турніру ITF в ОАЕ 223
12:09 Бокс Портер: Лопес став одним з найкращих боксерів 282
12:04 Беттінг Коефіцієнти на Першу лігу України 365
11:51 Футбол Рома шукає заміну Фонсеці 874
11:46 Біатлон Кубок світу: Де дивитися онлайн чоловічу індивідуальну гонку в Антгольці 1489
11:33 Футбол Марсель орендував нападника Наполі Міліка 314
11:15 Бокс Вайт перед реваншем з Повєткіним найняв тренера Льюїса 402
10:57 Хокей. УХЛ Краматорськ - Білий Барс 3:0. Огляд матчу 245
10:41 Футбол Колишній гравець Шахтаря став президентом команди Другої ліги 913
10:25 Футбол Ліверпуль - Бернлі 0:1. Огляд матчу 260
10:09 Бокс Гірн: Якщо Вайт хоче провести бій за титул, то він повинен перемогти Повєткіна 318
09:56 Футбол СК Дніпро-1 - Спартак 1:1. Огляд матчу 466
09:39 Олімпійські Ігри-2020 В Японії спростували інформацію про скасування Олімпіади 390
09:25 Хокей Вінніпег розгромив Оттаву, Бостон здолав Філадельфію. Результати матчів НХЛ 389
09:11 Баскетбол Лейкерс та Юта здобули перемоги. Результати матчів НБА 314
08:55 Футбол Атлетіко вирвав перемогу в Ейбара у 19 турі Ла-Ліги 508
08:39 Олімпійські Ігри-2020 Влада Японії вирішила скасувати Олімпійські ігри в Токіо 1314
08:24 Футбол Лаціо переміг Парму в 1/8 фіналу Кубку Італії 330
08:08 Бокс Постол: В Усика великі шанси стати чемпіоном у 2021 році 611

Гірн: Якщо Вайт хоче провести бій за титул, то він повинен перемогти Повєткіна

Сьогодні 10:09 318 0
Для Вайта поєдинок з росіянином є визначальним
Гірн: Якщо Вайт хоче провести бій за титул, то він повинен перемогти Повєткіна
#Вайт, #Гірн, #Повєткін

Джерело - Pug & Copp Boxing Podcast.

Ділліан Вайт (27-2, 18 КО) повинен перемагати тимчасового чемпіона за версією WBC Олександра Повєткіна (36-2-1, 25 КО), щоб провести бій за титул.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Ділліан став для мене хорошим другом. Він в усьому покладається на самого себе. Ділліан сам платив за свої бої, коли тільки перейшов в професіонали.

У першому бою з Повєткіним він виглядав великим фаворитом, і особливо він був таким після перших чотирьох раундів. Це був один з найбільш приголомшливих нокаутів, які я бачив. Я знаю, що там не було публіки, але люди, які там знаходилися, були паралізовані. Зараз Уайта чекає найважливіший бій для його кар'єри.

Якщо він хоче провести бій за титул і хоче продовжувати отримувати гучні бої, то йому потрібно побити Повєткіна 6 березня", - сказав Гірн.

Раніше, Повєткін і Вайт можуть провести реванш не у Великій Британії.

Коментарі ()