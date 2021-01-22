Гірн: Якщо Вайт хоче провести бій за титул, то він повинен перемогти Повєткіна

Ділліан Вайт (27-2, 18 КО) повинен перемагати тимчасового чемпіона за версією WBC Олександра Повєткіна (36-2-1, 25 КО), щоб провести бій за титул.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Ділліан став для мене хорошим другом. Він в усьому покладається на самого себе. Ділліан сам платив за свої бої, коли тільки перейшов в професіонали.

У першому бою з Повєткіним він виглядав великим фаворитом, і особливо він був таким після перших чотирьох раундів. Це був один з найбільш приголомшливих нокаутів, які я бачив. Я знаю, що там не було публіки, але люди, які там знаходилися, були паралізовані. Зараз Уайта чекає найважливіший бій для його кар'єри.

Якщо він хоче провести бій за титул і хоче продовжувати отримувати гучні бої, то йому потрібно побити Повєткіна 6 березня", - сказав Гірн.