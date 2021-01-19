 Український боксер візьме участь у відбірковому турнірі за версією WBO | Бокс | Champion.com.ua
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Український боксер візьме участь у відбірковому турнірі за версією WBO

Сьогодні 22:55 230 0
Переможець увійде до ТОП-3 рейтингу WBO в першій напівлегкій вазі
Український боксер візьме участь у відбірковому турнірі за версією WBO
#Єгоров

Джерело - iSport.ua.

Всесвітня боксерська організація WBO і російська промоутерська компанія RCC Boxing Promotions проведуть відбірковий турнір у першій напівлегкій вазі.

Про це повідомляє пресслужба RCC Boxing Promotions.

У турнірі візьмуть участь вісім боксерів з різних країн, а переможець турніру вийде в першу трійку рейтингу WBO і стане претендентом на титул чемпіона світу.

Серед них українець Олександр Єгоров (20-4-1), який в першому своєму бою зустрінеться з росіянином Євгеном Ляшковим (7-1).

Крім Єгорова та Ляшкова в турнірі візьмуть участь росіяни Асрор Вохідов (8-0), Володимир Нікітін (4-1), Мухаммад Шехов (7-0-1), Тато Бонокоане (10-3-3) з ПАР і Ержан залив (11-3-1) з Казахстану. Восьмий учасник турніру визначиться найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що Усик може побитися із Вайлдером у новій ваговій категорії.

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