Український боксер візьме участь у відбірковому турнірі за версією WBO

Джерело - iSport.ua.
Всесвітня боксерська організація WBO і російська промоутерська компанія RCC Boxing Promotions проведуть відбірковий турнір у першій напівлегкій вазі.
Про це повідомляє пресслужба RCC Boxing Promotions.
У турнірі візьмуть участь вісім боксерів з різних країн, а переможець турніру вийде в першу трійку рейтингу WBO і стане претендентом на титул чемпіона світу.
Серед них українець Олександр Єгоров (20-4-1), який в першому своєму бою зустрінеться з росіянином Євгеном Ляшковим (7-1).
Крім Єгорова та Ляшкова в турнірі візьмуть участь росіяни Асрор Вохідов (8-0), Володимир Нікітін (4-1), Мухаммад Шехов (7-0-1), Тато Бонокоане (10-3-3) з ПАР і Ержан залив (11-3-1) з Казахстану. Восьмий учасник турніру визначиться найближчим часом.
Раніше повідомлялося, що Усик може побитися із Вайлдером у новій ваговій категорії.