Журналіст порадив Усику відмовитися від бою з Джошуа

Шанси українського суперважковаговика Олександра Усика провести бій проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO, і IBF Ентоні Джошуа є невеликими.

Про це заявив відомий журналіст Ленс Пагмір.

"Джошуа, як відомо, хоче зустрітися з Тайсоном Ф'юрі, і для цих хлопців було б ідеально провести бій за чотири пояси, якими вони володіють. З перевірених джерел я дізнався позицію WBO з цього питання. Мені сказали, що вони намагаються знайти золоту середину, що займе трохи більше часу.

Я думаю, що Усик міг би за певну плату дати добро на бій Джошуа і Ф'юрі. Водночас він довів би свою готовність до титульного бою, побивши когось на кшталт Джойса. Подивимося, що буде далі, переговори тривають", - зазначив Пагмір.