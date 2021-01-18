 Колишній чемпіон світу: Сподіваюся на перемогу Тайсона у бою з Джошуа | Бокс | Champion.com.ua
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Колишній чемпіон світу: Сподіваюся на перемогу Тайсона у бою з Джошуа

Сьогодні 20:09 504 0
Гаттон розповів про свої очікування від об'єднавчого бою
Колишній чемпіон світу: Сподіваюся на перемогу Тайсона у бою з Джошуа
#Гаттон, #Ф'юрі, #Джошуа

Джерело - DAZN.

Об'єднавчий бій між володарем титулів WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа та чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі буде масштабним.

Про це заявив колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Ріккі Гаттон.

"Я думаю, що бій між Джошуа і Ф'юрі буде грандіозним. Ми зараз говоримо навіть не про увагу з боку боксерської громадськості: тренерів, інших боксерів. Я маю на увазі інтерес звичайних фанатів.

Погляньте на історію боксу і британського хевівейту. Ще кілька років тому у нас не було жодного британського чемпіона в суперважкій вазі. Тепер же у нас є два елітні боксери, і у них обох відмінний контраст характерів, відмінний контраст стилів.

Прогноз на бій? Ф'юрі - мій близький друг, він часто з'являється в моєму залі. Я бачив його в дії знаю, на що він здатний. Бій з Джошуа буде масштабним, я сподіваюся на перемогу Тайсона", - зазначив Гаттон.

Раніше Гірн заявив, що угода на бій між Ф'юрі і Джошуа укладена.

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