Колишній чемпіон світу: Сподіваюся на перемогу Тайсона у бою з Джошуа

Об'єднавчий бій між володарем титулів WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа та чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі буде масштабним.

Про це заявив колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Ріккі Гаттон.

"Я думаю, що бій між Джошуа і Ф'юрі буде грандіозним. Ми зараз говоримо навіть не про увагу з боку боксерської громадськості: тренерів, інших боксерів. Я маю на увазі інтерес звичайних фанатів.

Погляньте на історію боксу і британського хевівейту. Ще кілька років тому у нас не було жодного британського чемпіона в суперважкій вазі. Тепер же у нас є два елітні боксери, і у них обох відмінний контраст характерів, відмінний контраст стилів.

Прогноз на бій? Ф'юрі - мій близький друг, він часто з'являється в моєму залі. Я бачив його в дії знаю, на що він здатний. Бій з Джошуа буде масштабним, я сподіваюся на перемогу Тайсона", - зазначив Гаттон.