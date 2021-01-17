Лопес: Якщо не зустрінуся з Камбососом, тоді наступний - Хейні

У абсолютного чемпіона світу є чимало варіантів для поєдинків

Джерело - Boxing Scene.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) може повернутися на ринг у квітні або травні.

Про це він розповів порталу Boxing Scene.

"Ми говоримо про квітень або травень, але дати повернення ще немає. Я вірю, що повернуся в ці місяці. Якщо я не зможу зустрітися зі своїм претендентом Камбососом, тоді наступний - Девін Хейні. Якщо і не він, то Раян Гарсія", - заявив боксер.

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"А якщо не вийде з Гарсією, тоді ми підемо за Джервонтою Девісом, але Флойд Мейвезер не хоче цього бою. Якщо ніхто не хоче поєдинку зі мною в легкій вазі, я буду шукати опонентів в першій напівсередній дивізіоні", - сказав Лопес.

Нагадаємо, переговори щодо бою Лопес - Камбосос припинені.