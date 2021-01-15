Мелікузієв хоче провести бій з Ковальовим незважаючи на допінг росіянина

Узбецький проспект Бектемір Мелікузієв (6-0, 5 КО) виступив проти скасування його поєдинку зі спійманим на допінгу ексчемпіоном Сергієм Ковальовим.

Про це заявив сам боксер.

"Це бій не впав на нас з неба, ми насилу добилися такої можливості. Я знаю, що готовий до нього. Людям не слід дивитися на мій профі-рекорд і думати, що я недосвідчений. Подивіться, чого я домігся в любителях.

Що до бою, то не люблю тріпатися, але повторю: мені все одно. Просто виставте його в ринг і дайте нам побитися, незважаючи на все це", - сказав Мелікузієв.