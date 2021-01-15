Арум: Ф'юрі може завершити кар'єру після бою з Джошуа

Промоутер заявив, що у випадку перемоги британець стане найбільшим суперваговиком сучасності

Джерело - Gareth A Davies.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі може завершити кар'єру після поєдинку проти Ентоні Джошуа.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Чи може Ф'юрі піти з боксу після бою з Джошуа? Безумовно. Джошуа для Ф'юрі - принциповий суперник. У разі перемоги він стане найбільшим супертяжем сучасності. Ви ж самі знаєте, що у нього приголомшливий послужний список. Так, у Тайсона залишиться багато енергії, але він буде настільки багатим, що, можливо, переключить свою увагу на інші цілі. Є багато амплуа для Ф'юрі. Наприклад, кіноактор. Він дійсно надзвичайно цікава особистість", - заявив Арум.

Нагадаємо, що 12 грудня Джошуа успішно захистив свої титули, нокаутувавши Кубрата Пулєва. Ф'юрі, в свою чергу, завоював титул WBC в лютому, відібравши його у Деонтея Вайлдера в результаті перемоги технічним нокаутом.

Раніше повідомлялося, що бій Ф'юрі - Джошуа може відбутися за межами Європи.