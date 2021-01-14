Український боксер всі свої 18 поєдинків завершив достроковою перемогою

Всесвітня боксерська рада (WBC) на своєму офіційному сайті розпочала голосування за різними номінаціями.

Про це повідомляє пресслужба ради.

Однією з номінації є Відкриття року, і в список претендентів потрапив український боксер Сергій Богачук. Його конкурентами є британець Джо Джойс, мексиканці Ісаак Крус і Едвін Паломарес, тайський боксер Паня Прадабсрі і американець Едгар Берланга.

Відзначимо, що Богачук провів 18 боїв на професійному рингу, і в усіх переміг достроково. Його останній бій відбувся 25 вересня 2020 року в Мексиці, де він переміг місцевого спортсмена Алехандро Давіла.

Варто сказати, що в номінації Подія року представлені бої Василя Ломаченка проти Теофімо Лопеса і Сергія Дерев'янченка проти Джермалло Чарло. Крім того, поєдинок Ломаченко - Лопес також претендує на звання Бій року.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року стало відомо про хворобу Сергія Богачука, через що його бій проти американця Брендона Адамса перенесли. Очікується, що цей поєдинок відбудеться в кінці лютого 2021 року.

Раніше, Лопес назвав дату повернення на ринг.