Арум: Ф'юрі більше ніколи не буде битися з Вайлдером

Боб Арум прокоментував реванш Ф’юрі - Вайлдер

Чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі більше ніколи не розділить ринг з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Вайлдер неодноразово ображав Тайсона і говорив погані речі про його циганське походження. Не знаю, можливо, у когось вийде вирішити цю ситуацію, але у нас виникла реальна проблема. Тайсон сказав мені, що ні сьогодні, ні завтра і ніколи він не буде боксувати з Вайлдером. Він розцінив слова Деонтея не тільки як особисту образу, а й як наругу над всім циганським народом. Тайсон говорив про це кілька тижнів тому і підтвердив свої слова під час нашого особистої розмови", - розповів Арум.

Нагадаємо, що в лютому 2020 року Ф'юрі переміг Вайлдера, відібравши у нього чемпіонський пояс. Після цього, згідно з умовами контракту, боксери повинні були провести реванш.

Раніше повідомлялося, що бій Ф'юрі - Джошуа може відбутися за межами Європи.