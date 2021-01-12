Гірн: Лопес - це жах для Арума

Фінансові запити абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса є проблемою для його промоутера Боба Арума.

Про це заявив керівник Matchroom Boxing Едді Гірн.

"Лопес проти Хейні - це буде приголомшливий бій. Теофімо попросив у мене 10 мільйонів доларів за цей поєдинок, але він не отримає стільки грошей. Однак я впевнений, що ми можемо зробити йому привабливу пропозицію.

Зараз Лопес - жах для Арума, і Боб зараз говорить про це. Теофімо хоче багато грошей, називаючи суму від п'яти до десяти мільйонів доларів. Так що нехай спочатку Арум і Top Rank зведуть суму, адже такі гроші неможливі на цей час. Я б краще сфокусувався на тому, що можна влаштувати, і це бій Хейні - Раян Гарсія", - зазначив Гірн.