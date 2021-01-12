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Гірн: Лопес - це жах для Арума

Сьогодні 14:25 1964 0
Промоутер повинен узгодити контракт з боксером
Гірн: Лопес - це жах для Арума
#Гірн, #Лопес, #Арум

Джерело - Boxing News 24.

Фінансові запити абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса є проблемою для його промоутера Боба Арума.

Про це заявив керівник Matchroom Boxing Едді Гірн.

"Лопес проти Хейні - це буде приголомшливий бій. Теофімо попросив у мене 10 мільйонів доларів за цей поєдинок, але він не отримає стільки грошей. Однак я впевнений, що ми можемо зробити йому привабливу пропозицію.

Зараз Лопес - жах для Арума, і Боб зараз говорить про це. Теофімо хоче багато грошей, називаючи суму від п'яти до десяти мільйонів доларів. Так що нехай спочатку Арум і Top Rank зведуть суму, адже такі гроші неможливі на цей час. Я б краще сфокусувався на тому, що можна влаштувати, і це бій Хейні - Раян Гарсія", - зазначив Гірн.

Раніше, Усик може розірвати контракт з Гірном, якщо не отримає бій з Джошуа.

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