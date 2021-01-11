Джошуа готовий віддати всі пояси чемпіона світу

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа готовий відмовитися від трьох своїх поясів, якщо йому не дадуть можливість провести бій за об'єднання титулів суперважкої ваги проти Тайсона Ф'юрі.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Якщо всі будуть розумними та адекватними, то ми знайдемо рішення. Ентоні мріє про бій з Ф'юрі, і ми зробимо все, щоб він відбувся.

Але в заручниках ми знаходитися не будемо, і якщо нас змусять зробити вакантним один пояс, то ми, ймовірно, віддамо всі три пояси і скажемо - розбирайтеся тепер з цим самі.

Однак, повторюся, якщо всі сторони будуть розумними, то ми знайдемо рішення", - заявив Гірн.