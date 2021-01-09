 Зав'ялов: Всі голоси Кремльова на пост президента AIBA - куплені | Бокс | Champion.com.ua
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Зав'ялов: Всі голоси Кремльова на пост президента AIBA - куплені

Сьогодні 11:00 359 0
Михайло Зав'ялов прокоментував обрання росіянина Умара Кремльова на пост президента Міжнародної асоціації боксу
Зав'ялов: Всі голоси Кремльова на пост президента AIBA - куплені
#Кремльов, #ФБУ

Джерело - sport.segodnya.uа.

Президент Ліги професійного боксу України Михайло Зав'ялов відреагував на обрання Умара Кремльова на пост президента Міжнародної асоціації аматорського боксу.

Про це розповів сам функціонер.

"Для мене це удар. Кремльов завжди виступав проти України. Людина, яка мала кілька судимостей. Мабуть, має зв'язки з КДБ. Звичайно вирішують все гроші. Мені здається, що куплені всі голоси. Це все не добре для боксу.

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Я 50 років в боксі, знаю і аматорський бокс. Я пропонував на посаду президента Серіка Конакбаєва з Казахстану. Дуже грамотний, кандидат наук. Непідкупний. Він правильно б вів справи.

У мене багато друзів у Росії були обурені, коли Кремльова вибирали генсеком національної федерації: його супротивників мало не з автоматами не пускали на голосування. Але Росія є Росія. Поки там така система, не буде нічого хорошого", - розповів  Зав'ялов.

Раніше, у ФБУ пояснили підтримку росіянина на виборах президента Міжнародної асоціації боксу.

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