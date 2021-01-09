Ломаченко - ти перейшов межу, за якою ставиш себе в дурне становище - представник CompuBox

Невдоволення українця Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) щодо підрахунку точних попадань в його бою проти американця Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) є помилковим.

Про це розповів представник комп'ютеризованої системи оцінки ударів CompuBox Ден Каноббіо.

"1. Твій тато під час перерахунку ні неупередженим.

2. Судді не можуть бачити статистику.

3. Ти програв.

4. Ти перейшов межу, за якою ставиш себе в дурне становище.

5. Повертайся в перший легку вагу.

Моє останнє висловлювання щодо Ломаченко. Я ніколи не чув, щоб він щось говорив про нашу статистикою, коли був першим номером рейтингу "плюс / мінус".

У нього найвищий рейтинг з часів Флойда Мейвезера. Кумедно, як це працює", - розповів Каноббіо.