Девіс: Я спочатку зламаю Ломаченка, а потім нокаутую в пізніх раундах

Американський боксер Джервонта Девіс (24-0, 23 КО) спрогнозував бій проти Василя Ломаченка (14-2, 10 КО).

Про це розповів сам боксер.

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"Я готовий битися не тільки з Гарсією, але і з Василем Ломаченком або Девіном Хейні. Так, ми в різних командах. Але якщо буде зацікавленість уболівальників, то я хотів би, щоб ці бої відбулися.

Прогноз на бій з Ломаченко? Думаю, я його спершу зламаю, а потім нокаутую в пізніх раундах", - відзначив Девіс.