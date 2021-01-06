Тайсон Ф'юрі у 2021 році повинен провести третій поєдинок проти Деонтея Вайлдера.

Про це заявив колишній претендент на титул чемпіона світу в суперважкій вазі Дерек Чісора.

"За контрактом Вайлдер повинен провести третій бій проти Ф'юрі. Так чому все роблять свої висновки? Ми бачили два бої Ф'юрі з Вайлдером, а тепер побачимо і третій. Я вірю, що буде третій поєдинок. Вайлдер знову поб'ється з Ф'юрі в 2021 році.

Бій Ф'юрі - Джошуа не відбудуться у 2021 році, адже у Вайлдера є опція реваншу. Я поставлю будь-які гроші на те, що цього поєдинку не буде. Очікувалося, що Ф'юрі проведе бій кілька місяців тому, але потім Вайлдер звернувся до американського суду, і вони відмовилися від поєдинку.

Існують проблеми, адже Вайлдер хоче реваншу. Звичайно, Ф'юрі може провести бій проти Джошуа, якщо Деонтей відійде в сторону", - сказав Чісора.