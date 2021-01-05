 Вайт: Я хочу провести бій з Ортісом перед реваншем з Повєткіним | Бокс | Champion.com.ua
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Вайт: Я хочу провести бій з Ортісом перед реваншем з Повєткіним

Сьогодні 17:09 502 0
Британець не хоче робити паузу в кар'єрі
Вайт: Я хочу провести бій з Ортісом перед реваншем з Повєткіним
#Вайт, #Повєткін

Джерело - Sky Sports Boxing.

Британський суперважковаговик Ділліан Вайт запропонував команді Олександра Повєткіна відкласти їх реванш, щоб він міг побитися з Луїсом Ортісом, поки росіянин відновлюється після коронавірусу.

Про це заявив сам боксер.

"Дата бою буде зрушена, але в команді Повєткіна кажуть, що їм потрібно більше часу - до лютого або березня.

Це довго. Я не буду чекати шість місяців і робити паузу в кар'єрі через нього. Що станеться через півроку? Раптом Повєткін знову захворіє? Може, в лютому або березні він скаже, що потрібно ще час.

Я запропонував їм, щоб вони дозволили мені побитися з Луїсом Ортісом, а потім я проведу реванш з Повєткіним. Ми намагаємося домовитися. Поєдинок з Ортісом - це великий бій. Якщо я поб'ю його, то бій з Повєткіним стане ще крупніше", - сказав Вайт.

Раніше, Повєткін висловив побажання ще раз вийти на ринг проти Кличка.

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