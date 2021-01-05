Гірн порадив Альваресу не повторювати помилок Ломаченка

Для ураження Сауля Альвареса потрібно, щоб він вийшов за межі своєї зони комфорту і провів бій не у своїй ваговій категорії.

Про це заявив британський промоутер Едді Гірн.

"Що потрібно для того, щоб Сауль програв? Згадайте Василя Ломаченка. Це сильний боксер, який, проте, вирішив піднятися в більш важку вагову категорію, де його і побили. Ви ж самі все пам'ятайте - спочатку Лома боксував в напівлегкій, потім в другому напівлегкій, а потім - в легкому дивізіоні.

Альварес не повинен повторювати чужих помилок. Спочатку Сауль боксував в напівсередній, потім в першій середній, звідки потім перейшов в середній. Тепер же він виступає у другому середньому дивізіоні. Далі - тільки півваговиках. Ось і відповідь - для ураження Альвареса потрібно, щоб він вийшов за межі своєї зони комфорту і провів бій не в своїй ваговій категорії", - сказав Гірн.