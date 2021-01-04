 Бівол включив Усика до списку найкращих боксерів світу | Бокс | Champion.com.ua
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Бівол включив Усика до списку найкращих боксерів світу

Сьогодні 20:55 1421 0
Чемпіон світу віддав належне українському боксеру
Бівол включив Усика до списку найкращих боксерів світу
#Усик, #Бівол

Джерело - matchtv.ru.

До трійки найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії входить українець Олександр Усик.

Про це заявив володар титулу WBA в напівважкій вазі Дмитро Бівол.

"Є тільки три діючі боксери, які володіли чотирма титулами. Це вершина айсберга. Мій список кращих - Теренс Кроуфорд, Теофімо Лопес і Олександр Усик. Я віддам їм це звання, тому що вони володіли всіма поясами", - заявив Бівол.

Нагадаємо, що українець - колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі. У 2019 му році Усик перейшов в хевівейт. У новому для себе дивізіоні він провів два бої, здобувши перемоги над Чаззом Візерспуном і Дереком Чісорою.

Раніше повідомлялося, що Усик потрапив в рейтинг найкращих боксерів року.

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