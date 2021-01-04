Теофімо Лопес-старший: Одного разу ми доберемося до Кроуфорда

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес-молодший у майбутньому хоче провести бій проти володаря титулу WBO в напівсередній вазі Теренса Кроуфорда.

Про це заявив тренер американця Теофімо Лопес-старший.

"Спостерігайте за тим, як Рамірес і Тейлор тікатимуть від нас. Дивіться за цим. Річ у тому, що якщо вони хочуть програти, то їм краще залишитися в першій напівсередній вазі. Але якщо вони бажають перемагати, то їм слід перейти в напівсередній дивізіон. Хоча, можливо, вони все одно програють, оскільки там є Кроуфорд.

Кроуфорд - відмінний боєць. Мені він подобається. У мене немає нічого проти нього. Одного разу ми доберемося до Кроуфорда. Я знаю, що він все ще буде поблизу. Сподіваюся, якщо Бог дасть нам здоров'я, то ми теж будемо поруч. Це буде мегафайт, чудовий поєдинок", - сказав Лопес-старший.