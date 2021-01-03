Кемпбелл: Це був найважчий удар, який мені коли-небудь завдавали

Джерело - isport.ua.
Британський боксер Люк Кемпбелл відреагував на поразку від американця Райана Гарсії.
Про це розповів сам боксер.
"Це був найважчий удар, який мені коли-небудь завдавали. Я намагався встати, але просто не міг.
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Я відчував, що він наближається, і я почав рухатися назад. І коли я відступав, моє тіло трохи розслабилося, і саме в цей момент він здійснив свій удар", - розповів Кемпбелл.
Нагадаємо, Гарсія нокаутував Кемпбелла та завоював титул тимчасового чемпіона WBC.