Гірн: Якщо Гарсія переможе Кемпбелла, то в квітні зустрінеться з Хейні

Джерело - BoxingScene.
Девін Хейні (25-0, 15 КО) може провести поєдинок з Раяном Гарсією (20-0, 17 KO) у квітні.
Про це розповів промоутер Едді Гірн.
"Цей бій повинен стати наступним. DAZN наполягають на ньому, і Golden Boy (промоутер Гарсії) знають про це. Все і так вважають, за винятком мене і купки британців, що Гарсія переможе Кемпбелла. Якщо так, то DAZN зведе їх в квітні", - сказав Гірн.
Нагадаємо, Райан Гарсія (20-0-0, 17 KO) зустрінеться з британцем Люком Кемпбеллом (20-3-0, 16 KO) в бою за титутул тимчасового чемпіона світу WBC.