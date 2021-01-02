Гірн: Якщо Гарсія переможе Кемпбелла, то в квітні зустрінеться з Хейні

Девін Хейні (25-0, 15 КО) може провести поєдинок з Раяном Гарсією (20-0, 17 KO) у квітні.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Цей бій повинен стати наступним. DAZN наполягають на ньому, і Golden Boy (промоутер Гарсії) знають про це. Все і так вважають, за винятком мене і купки британців, що Гарсія переможе Кемпбелла. Якщо так, то DAZN зведе їх в квітні", - сказав Гірн.