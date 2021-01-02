Алі Башир звинуватив Клімаса у своєму розставанні з Усиком

Менеджер українського боксера Олександра Усика Егіс Клімас винен в тому, що боксер припинив співпрацю з Алі Баширом.

Про це заявив сам Башир.

"Олександр Усик - хороший хлопець. Але його оточення впливає на нього, через що він діє інакше, ніж до цього.

Чи хороша людина його менеджер Егіс Кламас? Я відчував, що він грав важливу роль. Егіс спілкувався зі мною на зборах WBC. Він сказав мені, що Усик сам захотів змін, але я не повірив. Все змінилося в момент, коли Егіс Клімас з'явився на передньому плані. Потім все змінилося: ставлення Усика, його особистість.

Я, Клімас і кілька людей з табору сиділи за столом. Ми зустрілися в ресторані. Ми провели разом перші 10-15 хвилин, де він сказав мені: "Цей хлопець каже про те, щоб прибрати тебе". Я запитав: "Хто говорить?" Клімас відповів: "Він" і вказав на Усика, який дивився в іншу сторону, а на не мене.

Я йому сказав, що можна прибрати будь-якого, а от замінити складно. Усик подивився на нього і сказав: "Ми разом виграли титул чемпіона світу, тому він нікуди не піде". Це були його слова. Але все потім змінилося. Тому я вірю, що Клімас якщо не повністю, то частково винен в нашому розставанні", - сказав Башир.