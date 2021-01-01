 Хочу організувати об'єднувальний бій Головкін - Андраде, - Гірн | Бокс | Champion.com.ua
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Гірн: Хочу організувати об'єднувальний бій Головкін - Андраде

Сьогодні 21:11 190 0
Андраде багато хто уникає, на думку промоутера
Гірн: Хочу організувати об'єднувальний бій Головкін - Андраде
#Гірн, #Головкін, #Андраде

Джерело - DAZN.

У 2021 році може відбутися об'єднувальний бій між Деметріусом Андраде та Генадієм Головкіним.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Хотілося б організувати об'єднувальний бій. Дуже довго шукаємо таку можливість для Деметріуса Андраде, оскільки його багато хто уникає. У нас є хороша зв'язок з Андраде і Головкіна, давайте зробимо їм бій. Вони обидва чемпіони середньої ваги, і це реально інтригуючий бій", - сказав Гірн

Нагадаємо, Головкін нокаутував Шеремету та захистив пояса IBF та IBO.

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