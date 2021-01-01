У 2021 році може відбутися об'єднувальний бій між Деметріусом Андраде та Генадієм Головкіним.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Хотілося б організувати об'єднувальний бій. Дуже довго шукаємо таку можливість для Деметріуса Андраде, оскільки його багато хто уникає. У нас є хороша зв'язок з Андраде і Головкіна, давайте зробимо їм бій. Вони обидва чемпіони середньої ваги, і це реально інтригуючий бій", - сказав Гірн